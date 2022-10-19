***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 18:14
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFBIEN12312 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,00, yıllık bileşik faiz oranı %32,31 ve ihraç fiyatı 0,93257 olarak gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072949
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1400
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
18:05974,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -12,72
|Açılış
|: 974,76
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5870
|18,5934
|% 0,05
|
|Euro
|18,1613
|18,1846
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8288
|20,9333
|% -0,73
|
|Frank
|18,4455
|18,5566
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-20,22
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-12,03
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.635
|6.726
|-38,00
|
|Yarım
|3.233
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem