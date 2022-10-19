***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFBIEN12312 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,00, yıllık bileşik faiz oranı %32,31 ve ihraç fiyatı 0,93257 olarak gerçekleşmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072949BIST