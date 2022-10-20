***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2023Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,23Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBIEN12312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 17.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 19.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,93257Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.01.2023Kayıt Tarihi 17.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 15.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFBIEN12312 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,00, yıllık bileşik faiz oranı %32,31 ve ihraç fiyatı 0,93257 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073100BIST