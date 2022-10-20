***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.10.2022 16:14
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,23
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBIEN12312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,93257
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.01.2023
Kayıt Tarihi 17.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 15.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFBIEN12312 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,00, yıllık bileşik faiz oranı %32,31 ve ihraç fiyatı 0,93257 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073100
BIST