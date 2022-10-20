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***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2022 16:04
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Akdeniz Mah. Halit Ziya Bul. Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:31 Konak/İzmir
İnternet Adresi www.bienfinans.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bienfinans.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Akdeniz Mah. Halit Ziya Bul. Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:31 Konak/İzmir 0850 888 11 34 0850 888 11 34

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Erdem Yılmaz Hazine ve Mali İşler Direktörü 0850 888 11 34 e.yilmaz@bienfinans.com
Semra Turgut Genel Müdür Yardımcısı 0850 888 11 34 s.turgut@bienfinans.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Faktoring Faaliyetleri

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 21.10.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 150000000 TRY Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 50000000 TRY 100 Yok İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Q Yatırım Holding A.Ş. 30000000 TRY 60
Ali Ercan 20000000 TRY 40
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 08.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 40 Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ERKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 01.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER ARMAĞAN SARAÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÖNEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
IŞIL ESKİCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.06.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
IŞIL ESKİCİ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
HALİME SEMRA TURGUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073099


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Altın Gr. 980 980 6,47  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.642 6.755 46,00  
Yarım 3.236 3.303 23,00  
Çeyrek 1.623 1.650 9,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,76 0,08  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,03  
B. Petrol 92,94 92,94 0,56  
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