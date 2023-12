***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHaki Arda Gökalp Aytaç Finansal Planlama ve Operasyonel İşlemler Direktörü 0850 888 11 34 a.gokalp@bienfinans.comErdem Yılmaz Hazine ve Mali İşler Direktörü 0850 888 11 34 e.yilmaz@bienfinans.comPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 150000000 TRY Yurtiçi 16.06.2022 16.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Borçlanma Aracı 300000000 TRY Yurtiçi 20.09.2023 20.09.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Ercan 73782500 TRY 67,07Q Yatırım Holding A.Ş. 36217500 TRY 33,93TOPLAM 110000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 08.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) 67YAVUZ ERKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 01.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilAZRA DENİZ KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.09.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilUĞUR YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.09.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilCEM FERDİ ORDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.01.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEM FERDİ ORDU Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür VekiliBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiQ YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK 600000000 90000000 TRY 15 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223646BIST