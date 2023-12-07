***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2023 15:39
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Haki Arda Gökalp Aytaç Finansal Planlama ve Operasyonel İşlemler Direktörü 0850 888 11 34 a.gokalp@bienfinans.com
Erdem Yılmaz Hazine ve Mali İşler Direktörü 0850 888 11 34 e.yilmaz@bienfinans.com
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 150000000 TRY Yurtiçi 16.06.2022 16.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Borçlanma Aracı 300000000 TRY Yurtiçi 20.09.2023 20.09.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Ercan 73782500 TRY 67,07
Q Yatırım Holding A.Ş. 36217500 TRY 33,93
TOPLAM 110000000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 08.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) 67
YAVUZ ERKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 01.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
AZRA DENİZ KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.09.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
UĞUR YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.09.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
CEM FERDİ ORDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.01.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM FERDİ ORDU Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Q YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK 600000000 90000000 TRY 15 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223646
BIST