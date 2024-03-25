***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2024 16:27
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Erdem Yılmaz Hazine ve Mali İşler Direktörü 0850 888 11 34 e.yilmaz@bienfinans.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Ercan 73782500 TRY 67,07
Q Yatırım Holding A.Ş. 36217500 TRY 32,93
TOPLAM 110000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262035
BIST
'
17:059.162
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 50,81
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:0532,1471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1792
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:0534,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2782
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8857
En Düşük
34,5419
17:052.251,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,18
|Açılış
|: 2.251,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:03
|RYSAS
|38,72
|63.781.857
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.770.609
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.646.961
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.365.320
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.276.332
|% -9,91
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|PKART
|83,90
|142.162.074
|% -8,41
|
|THYAO
|290,00
|10.518.450.307
|% -0,43
|
|ISCTR
|11,73
|7.427.026.385
|% 6,44
|
|YKBNK
|27,82
|5.519.215.626
|% 4,43
|
|AKBNK
|47,50
|4.317.773.433
|% 3,67
|
|KCHOL
|201,50
|4.205.477.412
|% 3,44
|
|ISCTR
|11,73
|7.427.026.385
|% 6,44
|
|ODAS
|9,49
|1.905.329.309
|% 6,99
|
|YKBNK
|27,82
|5.519.215.626
|% 4,43
|
|EKGYO
|9,93
|1.437.964.695
|% -1,00
|
|PETKM
|23,96
|2.624.656.724
|% 4,45
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1436
|32,1471
|% 0,56
|
|Euro
|34,8515
|34,8807
|% 0,80
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1545
|36,3357
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|910,77
|912,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,74
|1.029,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,40
|2.178,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18AFYON
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 435, 317 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, PETKM
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 3 artarak (% 1.01 ) 8, 111
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, TDGYO, CMBTN, AKENR, ODINE, PSDTC, CMENT, FADE, ERSU, PSDTC
-
17:16
UZERB, VRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında