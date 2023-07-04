***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.07.2023 20:30
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 288.673.881 TL den 361.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) ve (ç) maddeleri kapsamında genel kurul kararı aranmaksızın tescil edilmesi gereken Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla 19.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru, Kurul'un E-29833736-105.01.01.01-38962 sayılı ve 21.06.2023 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Spk izin yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesi tadil metni Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 04.07.2023 tarihli ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165525
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|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
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|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
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|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
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|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
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|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
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|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
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|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
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|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
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|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
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|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
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|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
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|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
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|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
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|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
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|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
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|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|25,9863
|25,9916
|% 0,37
|
|Euro
|28,2471
|28,3064
|% -0,01
|
|Sterlin
|32,9325
|33,0977
|% 0,44
|
|Frank
|28,8392
|29,0129
|% 0,15
|
|Riyal
|6,9063
|6,9409
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.925
|1.927
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.609
|8,34
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.182
|5.329
|19,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.665
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
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|Gümüş Gr.
|19,17
|19,22
|0,13
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|B. Petrol
|76,11
|76,11
|1,46
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Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
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17:57ISMEN
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