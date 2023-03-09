***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.03.2023 20:27
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 20/12/2022 22/12/2022 10731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122485
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1331
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,60
|Açılış
|: 1.116,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9470
|18,9661
|% 0,14
|
|Euro
|20,0622
|20,1170
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,5261
|22,6391
|% 0,67
|
|Frank
|20,1858
|20,3074
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0348
|5,0601
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|18,01
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,95
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.570
|7.639
|53,00
|
|Yarım
|3.698
|3.738
|26,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.869
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,08
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-1,02
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
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17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem