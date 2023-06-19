***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023-31.03.2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte PDF olarak verilmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160162BIST