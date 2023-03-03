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***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

03.03.2023 10:16
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesi hükmü ile 29.09.2022 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 3.000.000.000.-TL(Üçmilyar Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 3.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 18.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.2022 tarih ve 74/1788 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 3.000.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 3.000.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119512


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