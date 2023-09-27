***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararına kapsamında Yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, 3.000.000.000 TL tutarına kadar, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, erken itfa edilebilir borçlanma aracı ihracı için, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (27.09.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197714BIST