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***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.09.2023 19:37
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararına kapsamında Yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, 3.000.000.000 TL tutarına kadar, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, erken itfa edilebilir borçlanma aracı ihracı için, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (27.09.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197714


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