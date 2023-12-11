***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ve tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.12.2023 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tertip İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224442BIST