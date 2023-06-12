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***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

12.06.2023 10:35
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Aydın İli, Çine Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Yer Alan, 13,090.92 m² yüzölçüm alanlı arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
7.946.712,07 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%2,75
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,16
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,15
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.06.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Fabrika İnşaatı
Karşı Taraf
Çine Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/06/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde Çine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı arsa tahsis bedeli tarifesi üzerinden belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Çine Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde Şirketimize 2017 yılında 404.000,00 m?² ve 2021 yılında 69.200,31 m² olmak üzere toplamda 473.200,31 m² yer tahsisi yapılmıştır. OSB sınırlarının Çaltı Mahallesi bölümünde bahsi geçen tahsis alanında 19.04.2023 tarih 5740 yevmiye numarasıyla yapılan imar uygulaması değişikliği ile tahsis alanı 486.291,23 m² yüzölçümlü olarak tescil edilmiştir. İmar Uygulaması sonucu oluşan 486.291,23 m²'lik yüzölçümlü tescil alanı ile ilk tahsis edilen 473.200,31 m²'lik alan arasındaki 13.090,92 m²'lik fark Çine Organize Sanayi Bölgesi'nden 7.946.712,07 TL bedelle satın alınmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157938


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Cumhuriyet 9.923 10.071 40,00  
Tam 9.869 10.125 44,11  
Yarım 4.849 4.920 51,00  
Çeyrek 2.417 2.460 29,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,21 -0,08  
Gümüş Gr. 18,40 18,42 0,16  
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