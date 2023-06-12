***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAydın İli, Çine Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Yer Alan, 13,090.92 m² yüzölçüm alanlı arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli7.946.712,07 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%2,75Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,16Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,95İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,15Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.06.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriFabrika İnşaatıKarşı TarafÇine Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/06/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde Çine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı arsa tahsis bedeli tarifesi üzerinden belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarÇine Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde Şirketimize 2017 yılında 404.000,00 m?² ve 2021 yılında 69.200,31 m² olmak üzere toplamda 473.200,31 m² yer tahsisi yapılmıştır. OSB sınırlarının Çaltı Mahallesi bölümünde bahsi geçen tahsis alanında 19.04.2023 tarih 5740 yevmiye numarasıyla yapılan imar uygulaması değişikliği ile tahsis alanı 486.291,23 m² yüzölçümlü olarak tescil edilmiştir. İmar Uygulaması sonucu oluşan 486.291,23 m²'lik yüzölçümlü tescil alanı ile ilk tahsis edilen 473.200,31 m²'lik alan arasındaki 13.090,92 m²'lik fark Çine Organize Sanayi Bölgesi'nden 7.946.712,07 TL bedelle satın alınmıştır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157938BIST