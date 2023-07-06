***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 09:40
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 2022 yılının, Fortune 500 '' Türkiye'nin En Büyük Şirketleri'' sıralamasında, 242. sıradaki yerini alarak, ''Türkiye'nin en büyük İlk 500 şirketleri'' arasına girmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166139
BIST
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10:216.151
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 44,68
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2126,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0323
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2128,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1523
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:211.611,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.611,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|FORTE
|41,26
|74.024.118
|% 9,97
|
|YAPRK
|103,00
|10.191.119
|% -7,29
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|KIMMR
|5,25
|2.464.658
|% -4,72
|
|ESCAR
|94,95
|23.533.080
|% -2,86
|
|VAKFN
|6,13
|39.331.686
|% -2,85
|
|THYAO
|217,50
|2.170.225.187
|% 0,46
|
|KOZAL
|27,58
|583.845.777
|% 1,85
|
|SISE
|46,66
|542.039.864
|% 1,04
|
|ASTOR
|71,45
|528.447.503
|% 0,92
|
|TUPRS
|85,00
|470.102.490
|% 0,41
|
|EKGYO
|7,93
|339.591.751
|% 1,28
|
|ZOREN
|3,58
|121.643.678
|% 1,70
|
|ODAS
|8,26
|243.455.783
|% 4,96
|
|YKBNK
|13,21
|300.610.977
|% -0,38
|
|KOZAL
|27,58
|583.845.777
|% 1,85
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0920
|26,0993
|% 0,12
|
|Euro
|28,3925
|28,4296
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,0698
|33,2357
|% 0,13
|
|Frank
|28,9646
|29,1391
|% 0,23
|
|Riyal
|6,9374
|6,9722
|% 0,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|5,39
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.198
|5.326
|5,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.663
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,50
|0,10
|
|B. Petrol
|76,57
|76,57
|-0,08
|
Seans Raporu
10:21
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