***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ve Yönetim Kurulu Üyesi Nevreddin Şenyayla'nın Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlayabilmesini teminen görevden ayrılmalarına ilişkin istifa mektupları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, Nurullah Ercan ve Nevreddin Şenyayla'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifalarının kabul edilmesine,Nurullah Ercan'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin 03.08.2023 tarihli beyanını ve özgeçmişini yönetim kurulumuza ibraz etmiş olan Emre Kavaklı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,Nevreddin Şenyayla'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin 03.08.2023 tarihli beyanını ve özgeçmişini yönetim kurulumuza ibraz etmiş olan İsa İpçioğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,Nurullah Ercan'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına Ali Ercan'ın, Ali Ercan'dan boşalan yönetim kurulu başkan vekilliğine ise Cengiz Erdinç'in getirilmesine,İşbu kararın Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180452BIST