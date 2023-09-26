***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası'nın 2022 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" na göre üretimden satışlar kriterine göre Şirketimiz, en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 242. olarak yerini aldı.Ayrıca aynı araştırmada ŞirketimizNet Satışlar Sıralamasında 245. İhracat Sıralamasında 314. Çalışan Sayısı Sıralamasında 464.olmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Kamuyouna Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197505BIST