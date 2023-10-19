***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arz çerçevesinde gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına yönelik alınan Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarih ve 2022/45 sayılı kararı çerçevesinde, işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 ila %55'lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) iletilen yazılı talebimiz, Kurul'un 19.10.2023 tarihinde tebellüğ alınan Kurul yazısı ile olumlu karşılanmıştır Bu çerçevede kredilerin geri ödenmesi ile finansman bonoların itfasına ilişkin ödemeler fon kullanım yeri raporu çerçevesinde işletme sermayesi kapsamında değerlendirilecektir. Kamuyouna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207832BIST