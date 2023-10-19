***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 19:16
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arz çerçevesinde gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına yönelik alınan Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarih ve 2022/45 sayılı kararı çerçevesinde, işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 ila %55'lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) iletilen yazılı talebimiz, Kurul'un 19.10.2023 tarihinde tebellüğ alınan Kurul yazısı ile olumlu karşılanmıştır Bu çerçevede kredilerin geri ödenmesi ile finansman bonoların itfasına ilişkin ödemeler fon kullanım yeri raporu çerçevesinde işletme sermayesi kapsamında değerlendirilecektir. Kamuyouna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207832
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
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|Önceki Kapanış
|: 7.843
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7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0303
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
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28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1998
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.766,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.766,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9656
|27,9756
|% -0,09
|
|Euro
|29,7142
|29,7423
|% 0,74
|
|Sterlin
|33,9654
|34,1357
|% 0,31
|
|Frank
|31,2002
|31,3881
|% 0,67
|
|Riyal
|7,4346
|7,4719
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|20,42
|
|Altın Gr.
|1.766
|1.766
|14,09
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.911
|12.013
|18,00
|
|Yarım
|5.974
|6.031
|10,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.016
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,58
|0,02
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|0,45
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem