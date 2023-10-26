***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yönetim Kurulu 26.10.2023 tarihindeki toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır.SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'inci maddesi gereğince Mali İşler Direktörüne bağlı olarak çalışmak üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" na sahip Burak Dayıoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Telefon: 0 228 214 80 00E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@bienseramik.com.trKamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210612BIST