***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2023 18:28
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yönetim Kurulu 26.10.2023 tarihindeki toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır.
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'inci maddesi gereğince Mali İşler Direktörüne bağlı olarak çalışmak üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" na sahip Burak Dayıoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Telefon: 0 228 214 80 00
E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@bienseramik.com.tr
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210612
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0538
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0624
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.818,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 21,35
|Açılış
|: 1.818,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1593
|28,2003
|% 0,14
|
|Euro
|29,7371
|29,8379
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,0391
|34,2099
|% -0,03
|
|Frank
|31,1315
|31,3191
|% -0,21
|
|Riyal
|7,4878
|7,5253
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|18,41
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.035
|12.158
|110,00
|
|Yarım
|6.036
|6.104
|55,00
|
|Çeyrek
|3.009
|3.052
|28,00
|