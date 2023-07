***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 23093910B 337906090Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 14.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı,Allbatross Gayrimenkul Yatırım A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Likit Petrol Ürünleri ve Mad. Tic. A.Ş./Ortak, Bien Finans Faktoring A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Dekorasyon ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Demireks Seramik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Creastyle Expo Fuarcılık Hizm. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Ercan Satın Alma İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. /Müdür, Evim E-Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Fly Express Turizm Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Gezinomi Turizm Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, GQ Demiryolu Taşımacılığı Loj. San. Ve Tic. A.Ş./Ortak, Qtech Bilgi Teknolojileri A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Mako Dış Tic. A.Ş./ Ortak, Materıall Madencilik San. Ve Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Q Yatırım Bankası A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Q Yatırım Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş./Ortak, Qua Concept Seramik Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı,Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. / Yön. Kurulu Başk., Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti/ Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NURULLAH ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 14.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı BÜKKÖY MAD.TUR.İNŞ.ELEKT.ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş./ Yönetim Kurulu başkanı, Arafa Mad. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu başkanı, Chemicall Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Palet Sanayi Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Kuzeyanadolu Mad. Tur. ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Ercan Mad. San. Tur. Akaryakıt ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolugaz Tic. ve San. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Üçpınar Mad. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Likit Yakıt Petrol Ürünleri ve Mad. San. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Merve Kömür Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yönetim Kurulu Başkanı, Ornur Mad. Ser. Min. Taş. Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Müdür, Aktaş Maden Taahhüt İnşaat Oto Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Müdür, Bien Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Petrokent Turizm A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Teknik Granit Sanayi Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Kalıp Sanayi Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Ebatlama Sanayi Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Dekor Sanayi Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Egenova Doğal Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ Müdür, Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Trading Dış Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 79.97 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CENGİZ ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 14.12.2022 İcrada Görevli Mali İşler Direktörü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 14.12.2022 İcrada Görevli - - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NEVREDDİN ŞENYAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164780BIST