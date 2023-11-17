***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 03.08.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı,Allbatross Gayrimenkul Yatırım A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Likit Petrol Ürünleri ve Mad. Tic. A.Ş./Ortak, Bien Finans Faktoring A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Dekorasyon ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Demireks Seramik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Creastyle Expo Fuarcılık Hizm. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Ercan Satın Alma İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. /Müdür, Evim E-Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Fly Express Turizm Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Gezinomi Turizm Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, GQ Demiryolu Taşımacılığı Loj. San. Ve Tic. A.Ş./Ortak, Qtech Bilgi Teknolojileri A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Mako Dış Tic. A.Ş./ Ortak, Materıall Madencilik San. Ve Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Q Yatırım Bankası A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Q Yatırım Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş./Ortak, Qua Concept Seramik Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı,Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. / Yön. Kurulu Başk., Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti/ Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CENGİZ ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhasebe ve Denetim Uzmanı 03.08.2023 İcrada Görevli Mali İşler Direktörü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 03.08.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeİSA İPÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.08.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180452 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - BaşkanAYKUT EKİNCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.11.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218803 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması - Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218806BIST