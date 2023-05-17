***BIENY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BIENY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BIENY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBien Yapı Ürünleri payları, 18/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Taş Toprak ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 361.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBIEN YAPI URUNLERI XUTUM 18/05/2023BIEN YAPI URUNLERI XTUMY 18/05/2023BIEN YAPI URUNLERI XYLDZ 18/05/2023BIEN YAPI URUNLERI XHARZ 18/05/2023BIEN YAPI URUNLERI XUSIN 18/05/2023BIEN YAPI URUNLERI XTAST 18/05/2023BIEN YAPI URUNLERI XKTUM 18/05/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151994BIST