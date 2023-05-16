***BIENY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
16.05.2023 18:12
***BIENY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BIENY]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/05/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
72.326.119
Baz Fiyat (TL)
42,8
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/05/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
11-12/05/2023
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 72.326.119 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 361.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/05/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 42,80 TL/pay baz fiyat, "BIENY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151760
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0867
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.264,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.264,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7205
|19,7245
|% 0,36
|
|Euro
|21,4331
|21,4572
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5698
|24,6930
|% 0,06
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2446
|5,2709
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-21,83
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-8,54
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.441
|4.604
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|-0,51
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında