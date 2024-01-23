***BIGCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 13:58
***BIGCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIGCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242185
BIST
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15:418.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 46,48
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4130,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4132,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0255
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:411.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BYDNR
|28,82
|125.181.011
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|22.627.283
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|111.889.046
|% 9,98
|
|BINHO
|435,50
|601.842.379
|% 9,97
|
|YAYLA
|12,68
|59.165.388
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|QNBFL
|863,00
|3.564.382
|% -5,53
|
|BASGZ
|20,06
|80.325.892
|% -3,74
|
|MARKA
|63,25
|16.818.330
|% -3,44
|
|QNBFB
|265,25
|2.802.011
|% -2,84
|
|MEGMT
|41,42
|1.967.926.634
|% 1,92
|
|ASTOR
|113,40
|1.805.359.142
|% 2,44
|
|KONTR
|234,30
|1.190.665.888
|% 3,03
|
|EKOS
|56,45
|997.303.517
|% 9,93
|
|TABGD
|134,80
|973.234.461
|% 9,95
|
|QUAGR
|3,97
|321.466.819
|% 1,79
|
|MEGMT
|41,42
|1.967.926.634
|% 1,92
|
|BEGYO
|4,89
|200.642.004
|% -2,20
|
|REEDR
|23,56
|675.175.127
|% 1,82
|
|IHLGM
|1,56
|38.048.978
|% -1,89
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2769
|30,2814
|% 0,08
|
|Euro
|32,9273
|32,9365
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3445
|38,5368
|% 0,02
|
|Frank
|34,6830
|34,8919
|% -0,00
|
|Riyal
|8,0528
|8,0932
|% 0,12
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,31
|% 0,66
|
|Platin
|900,73
|901,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,65
|932,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,46
|79,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,90
|2.025,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
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15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
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15:52TABGD
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15:51GZNMI
Yüzde 5.10 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 326, 726 adet işlem