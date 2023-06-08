***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 19:29
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Volkan Gönenç Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü olarak şirketimizde görev yapmaya başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157457
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1669
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3030
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,8931
18:051.457,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.457,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0837
|23,0884
|% -0,72
|
|Euro
|24,9364
|25,2476
|% 1,21
|
|Sterlin
|28,9034
|29,0483
|% 0,21
|
|Frank
|25,5821
|25,7362
|% 0,51
|
|Riyal
|6,1398
|6,1706
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,57
|
|Altın Gr.
|1.458
|1.459
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.768
|4.857
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.425
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,03
|0,48
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-1,07
|