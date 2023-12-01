***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 120 şubeye sahip olan şirketimizin, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 108 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 119 oldu. 1 Kasım – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında yurt içinde Antalya Alanya BigChefs olmak üzere toplam 1 şube açıldı. Aynı dönemde Suadiye BigChefs kentsel dönüşüm nedeniyle, Bahçeşehir Akbatı BigChefs şubesi ise operasyonel nedenle kapandı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221707BIST