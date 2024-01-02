***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 18:47
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 119 şubeye sahip olan şirketimizin, 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 25 şehirde 109 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 120'ye ulaşmıştır. 1 Aralık – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yurt içinde İzmit BigChefs olmak üzere toplam 1 şube açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231588
BIST
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|: 29,7850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
29,4693
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|KRSTL
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|114,40
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|SUWEN
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|59.110.519
|% -9,97
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|QUAGR
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|% -9,93
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|LKMNH
|58,30
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|% -9,89
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|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
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|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
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|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
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|GUBRF
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|5.527.685.720
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|
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|YKBNK
|19,76
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|ZOREN
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|%
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