***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 120 şubeye sahip olan şirketimizin, 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 25 şehirde 111 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 122'ye ulaşmıştır. 1 Ocak – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında yurt içinde Konya Entepe BigChefs ve Watergarden Buselik olmak üzere toplam 2 şube açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245284BIST