***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 122 şubeye sahip olan şirketimizin, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 25 şehirde 113 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 124'e ulaşmıştır. 1 Şubat – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yurt içinde İstanbul Palladium AVM BigChefs ve Sarıyer Armutlu StreetFood By NumNum olmak üzere toplam 2 şube açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254070BIST