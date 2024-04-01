***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de 25 şehirde 113 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube, toplam 124 şubeye sahip olan şirketimizin şube sayısında 1 Mart 2024 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265117BIST