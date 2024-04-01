***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2024 tarihli kararıyla Meltem Güngör'ün 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265266BIST