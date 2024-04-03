***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2024 09:40
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AVNİ ALTAN KOSOVA CEO Üst Düzey Yönetici COO
DEVRİM ÇAĞLAR SÖNMEZTÜRK CFO Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Direktörü
ABDURRAHMAN ÖZYAVAŞ Yurtdışı Büyüme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtdışı Büyüme Müdürü
AYLİN GÜRLEK Pazarlama ve İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve İletişim Müdürü
ERMAN MARANGOZ Türkiye Doğu Operasyon Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Müdürü
ŞENOL DEMİRTAŞ Mutfak Direktörü Üst Düzey Yönetici İstanbul Bölge Mutfak Şefi
MURAT ASLAN Mutfak Koordinatörü Üst Düzey Yönetici
KAMURAN VOLKAN GÖNENÇ Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü Mühendis
ERDEN YILMAZ Türkiye Batı Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Operasyon Müdürü
MELTEM GÜNGÖR PEKŞEN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266111
BIST