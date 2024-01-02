***BIGCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2024 09:13
***BIGCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fethi Saruhan Tan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231055
BIST
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10:407.594
En Düşük
|Değişim
|: 1,65%
|| 123,43
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.594
10:4029,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1930
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7064
En Düşük
29,4693
10:4032,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0795
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:401.981,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,88
|Açılış
|: 1.981,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|44.627.897
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|4.030.385
|% 9,90
|
|ORMA
|142,00
|686.428
|% 9,23
|
|BAYRK
|15,12
|16.428.183
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|44.811.285
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|NTGAZ
|21,40
|37.708.474
|% -7,36
|
|ZGOLD
|228,60
|10.436.425
|% -6,69
|
|GUBRF
|165,20
|2.692.815.510
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.684.204.870
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,83
|664.436.870
|% 1,48
|
|AKBNK
|37,18
|642.815.198
|% 1,81
|
|EREGL
|41,68
|618.200.263
|% 1,66
|
|SKBNK
|4,33
|320.089.382
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,04
|282.792.537
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,83
|664.436.870
|% 1,48
|
|ISCTR
|23,78
|506.747.361
|% 1,80
|
|AKBNK
|37,18
|642.815.198
|% 1,81
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6981
|29,7064
|% 0,65
|
|Euro
|32,7608
|32,7770
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,7187
|37,9078
|% 0,77
|
|Frank
|35,0173
|35,2283
|% 0,14
|
|Riyal
|7,8944
|7,9340
|% 0,60
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|989,58
|990,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,66
|1.105,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,34
|78,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,18
|2.075,50
|% 0,66
|