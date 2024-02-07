***BIGCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.02.2024 09:04
***BIGCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Can Karabağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247418
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0570
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9876
En Düşük
32,7190
18:051.999,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.999,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.002,72
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|309,75
|2.689.976
|% 0,00
|
|KUVVA
|49,22
|3.590.782
|% 0,00
|
|KBORU
|148,00
|653.711.366
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|OTTO
|309,75
|2.689.976
|% 0,00
|
|KUVVA
|49,22
|3.590.782
|% 0,00
|
|KBORU
|148,00
|653.711.366
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,00
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5850
|30,5964
|% 0,14
|
|Euro
|32,9429
|32,9595
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,4455
|38,6383
|% 0,15
|
|Frank
|35,0461
|35,2572
|% 0,14
|
|Riyal
|8,1334
|8,1742
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|903,68
|905,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,36
|947,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,59
|78,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,74
|2.033,05
|% 0,66
|