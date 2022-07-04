***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07/06/2022Tescil Tarihi30/06/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01/07/2022 - 10611Açıklamalar2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 30 Haziran 2022 tarihinde tescil olup, 01 Temmuz 2022 tarih ve 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040974BIST