***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.07.2022 08:51
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07/06/2022
Tescil Tarihi
30/06/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01/07/2022 - 10611
Açıklamalar
2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 30 Haziran 2022 tarihinde tescil olup, 01 Temmuz 2022 tarih ve 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040974
BIST
18:102.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
0
En Düşük
0
18:1016,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0116
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
18:1017,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5289
En Düşük
17,4493
18:10975,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 975,72
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|3,81
|8.563.713
|% 2,70
|
|MSGYO
|4,23
|3.263.675
|% 2,57
|
|TURGG
|202,50
|2.500.401
|% 0,00
|
|PAGYO
|12,80
|417.443
|% 0,00
|
|POLHO
|4,41
|51.640.076
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,80
|6.481.004
|% 0,00
|
|YATAS
|13,79
|10.455.023
|% 0,00
|
|YUNSA
|32,00
|8.479.543
|% 0,00
|
|SNGYO
|10,53
|82.916.998
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,28
|19.744.385
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 0,00
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% 0,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 0,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% 0,00
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,44
|
|Altın Gr.
|976
|976
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.516
|6.615
|25,00
|
|Yarım
|3.189
|3.235
|13,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|