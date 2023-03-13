***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Değerleme Raporu
13.03.2023 20:09
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
TMS 16 gereğince arsa ve binaların piyasa değerleriyle finansal tablolara yansıtılması hakkında
Rapor Tarihi
26.01.2023
Açıklamalar
Şirketimiz konsolide finansal tablolarında arsa ve binalar sınıfına dahil olan maddi duran varlıklar, 16 nolu Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca yeniden değerleme modeli ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bu kapsamda 31.12.2022 tarihi itibariyle finansal tablolara yansıtılmak üzere ilgili sınıfta yer alan duran varlıkların çoğunluğunu teşkil eden gayrimenkuller için yeniden değerleme yaptırılmıştır.
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden, arsa-bina sınıfında yer alan duran varlıkların toplamında 11.073.230.000 TL değer artışı oluşmuş olup, değer artışı sonucunda 31.12.2022 tarihli finansal tablolardaki arsa ve bina grubundaki duran varlıkların net defter değeri 15.229.642.000 TL'ye ulaşmıştır. Yeniden değerleme değer artışı tutarının tamamı, ertelenmiş vergi etkisi netlenerek özkaynaklar içerisinde yer alan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı fonuna yansıtılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123877
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9814
En Düşük
18,9369
18:0520,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3788
En Düşük
20,2907
18:051.165,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.165,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9686
|18,9814
|% 0,08
|
|Euro
|20,3492
|20,3788
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,0314
|23,1470
|% -0,01
|
|Frank
|20,7167
|20,8415
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0388
|5,0640
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem