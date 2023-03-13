***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Değerleme Raporu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTMS 16 gereğince arsa ve binaların piyasa değerleriyle finansal tablolara yansıtılması hakkındaRapor Tarihi26.01.2023AçıklamalarŞirketimiz konsolide finansal tablolarında arsa ve binalar sınıfına dahil olan maddi duran varlıklar, 16 nolu Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca yeniden değerleme modeli ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bu kapsamda 31.12.2022 tarihi itibariyle finansal tablolara yansıtılmak üzere ilgili sınıfta yer alan duran varlıkların çoğunluğunu teşkil eden gayrimenkuller için yeniden değerleme yaptırılmıştır.Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden, arsa-bina sınıfında yer alan duran varlıkların toplamında 11.073.230.000 TL değer artışı oluşmuş olup, değer artışı sonucunda 31.12.2022 tarihli finansal tablolardaki arsa ve bina grubundaki duran varlıkların net defter değeri 15.229.642.000 TL'ye ulaşmıştır. Yeniden değerleme değer artışı tutarının tamamı, ertelenmiş vergi etkisi netlenerek özkaynaklar içerisinde yer alan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı fonuna yansıtılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123877BIST