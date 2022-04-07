***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 06.04.2022 tarihli toplantısında, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine karar vermiştir. Tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016716BIST