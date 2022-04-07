***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2022 09:01
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 06.04.2022 tarihli toplantısında, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine karar vermiştir. Tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016716
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:21
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.027.965
|% 9,94
|
|ULUSE
|180,40
|15.460.494
|% 8,87
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|KONKA
|16,28
|61.304.533
|% 7,89
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|BOBET
|4,32
|14.298.810
|% -5,88
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|LUKSK
|58,50
|381.269
|% -4,10
|
|GRNYO
|2,26
|131.815
|% -3,42
|
|GZNMI
|40,44
|4.893.060
|% -3,16
|
|THYAO
|34,62
|548.040.056
|% 0,00
|
|ASELS
|26,24
|524.964.205
|% 2,74
|
|KRDMD
|15,82
|412.828.590
|% 2,26
|
|SASA
|62,95
|383.854.962
|% 2,78
|
|PETKM
|10,10
|281.508.356
|% 0,20
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|ODAS
|2,06
|120.568.585
|% -0,48
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|YKBNK
|4,23
|223.273.792
|% 1,44
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|HALKB
|5,16
|199.434.225
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|122.624.869
|% 1,89
|
|PETKM
|10,10
|281.508.356
|% 0,20
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|10:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7478
|14,7515
|% 0,31
|
|Euro
|16,0897
|16,1049
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2562
|19,3528
|% 0,46
|
|Frank
|15,7543
|15,8492
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% 0,21
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,74
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,97
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|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
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|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
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|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|11,52
|11,55
|-0,04
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|B. Petrol
|103
|103
|1,53
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