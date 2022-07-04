***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/04/2022, 29/04/2022AçıklamalarOlağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin güncel hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 30/06/2022 01/07/2022 106114,7,15,19,26,28,30,32 ve 40 28/05/2020 01/06/2020 100876 12/07/2019 22/07/2019 98733,4,6,10,11,13,16,21,22,23,24,25,26,28,35,36,38 ve 40 05/06/2013 10/06/2013 8338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040976BIST