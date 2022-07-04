***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme
04.07.2022 08:56
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2022, 29/04/2022
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin güncel hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 30/06/2022 01/07/2022 10611
4,7,15,19,26,28,30,32 ve 40 28/05/2020 01/06/2020 10087
6 12/07/2019 22/07/2019 9873
3,4,6,10,11,13,16,21,22,23,24,25,26,28,35,36,38 ve 40 05/06/2013 10/06/2013 8338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040976
BIST