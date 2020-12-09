***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBİM Stores SARL AUSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFas Krallığında Perakende TicaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi246.824.000 MADİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı86.388.000 MADBeher Pay FiyatıHisse başına 810,30 ABD Doları + kapanış düzeltmeleri (81,03 ABD Doları ile 138,91 ABD Doları arasında olması beklenmektedir.) (1 beher pay = 1.000 Fas Dirhemi nominal)Toplam Tutar70.000.000 ABD Doları + kapanış düzeltmeleri (7.000.000 ABD Doları ile 12.000.000 ABD Doları arasında olması beklenmektedir.)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%35Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%65Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%65Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,6 (kapanış düzeltmeleri hariç)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,4 (kapanış düzeltmeleri hariç)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendini sürdürmek, geliştirmek ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlamakSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTFRS kayıtlarına göre 455.000.000 TL kar. (TFRS mali tablolarında özkaynaklar altında muhasebeleştirilecektir, kapanış düzeltmeleri hariçtir)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBlue Investment Holding (Helios Investment Partners LLP tarafından kurulan özel amaçlı fon)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiN/AVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKanunen gerekli değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar09.12.2020 tarihinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas) hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.Satış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklenmektedir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892279BIST