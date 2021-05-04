***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBİM Stores SARLSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFas Krallığında Perakende TicaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi246.824.000 MADİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.05.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı86.388.000 MADBeher Pay FiyatıHisse başına 963,09 ABD Doları (1 beher pay = 1.000 Fas Dirhemi nominal)Toplam Tutar83.200.000 ABD Doları + (olursa) kapanış sonrası düzeltmeleri)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%35Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%65Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%65Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,2Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendini sürdürmek, geliştirmek ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlamakSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTFRS kayıtlarına göre 587.000.000 TL kar. (TFRS mali tablolarında özkaynaklar altında muhasebeleştirilecektir.)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBlue Investment Holding (Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği özel amaçlı fon)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKanunen gerekli değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar09.12.2020 tarihinde yapılan açıklamada BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARL (BIM Fas) hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalandığı ve satış işleminin belirli koşulların yerine getirilmesi sonrası tamamlanacağı açıklanmıştı. İlgili işlem koşullarının yerine getirilmesi sonrasında söz konusu hisselerin satışı 4 Mayıs 2021 tarihinde 83.200.000 ABD Doları toplam işlem bedeli ile tamamlanmıştır. İşlem tutarı kapanış sonrası teknik düzeltmelere tabii olabilecektir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934530BIST