***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 3.512.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler71.346 1.179.118 -1.250.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.754 562.296 582.050 582.050Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 -724.059 -724.059 -724.059Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 60.779 642.539 1.157.396 562.296 3.370.007 3.370.007Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-18.763 18.763 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler88.044 1.136.833 -1.224.877 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.551 23.754 1.127.822 1.115.025 1.115.025Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları17 -303.600 -303.600 -303.600Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 258.205 0 0 0 0 0 0 0 91.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.142 0 0 0 1.776.364 1.127.822 0 5.048.715 0 5.048.715Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.878.379 1.340.712Dönem Karı (Zararı)1.127.822 562.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.127.822 562.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.233.259 961.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 656.579 523.640Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.506 5.894Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 171 193Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 11.335 5.701Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.716 61.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 76.819 59.397Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 597 3.833Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.700 -1.587Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-130.174 -43.923Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler304.409 241.659Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler350.866 299.419Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-46.457 -57.760Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 6.487Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 322.100 168.303Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 2.331 -173Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-788 -1.537Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.420 -147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler794.601 -2.461Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-527.288 -112.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.142 6.666Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.038.954 -274.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.799.025 228.082Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5 -40İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler562.965 149.571Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.155.682 1.521.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -15.346 -14.714Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -261.961 -166.255Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-198.480 -312.485Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 155.000 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -130.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.110 12.534Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.110 12.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -535.451 -547.310Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-529.140 -545.488Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.311 -1.822Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.082 9.311Alınan Temettüler24 788 1.537Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri180.155 342.388FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-948.151 -884.939Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.330 -37.853Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-597.221 -487.347Ödenen Temettüler17 -303.600 -359.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.731.748 143.288Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-21.591 -11.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.710.157 131.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.154.508 546.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.864.665 678.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.879.400 1.158.847Finansal Yatırımlar5 487.610 537.591Ticari Alacaklar1.960.608 1.433.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.960.608 1.433.320Diğer Alacaklar8 17.545 17.348İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar678 169İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.867 17.179Stoklar9 3.396.146 2.368.527Peşin Ödenmiş Giderler14 311.030 219.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 157.975 321.295Diğer Dönen Varlıklar16 158.107 71.402ARA TOPLAM9.368.421 6.127.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.368.421 6.127.540DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 429.285 622.760Diğer Alacaklar7.809 7.039İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.809 7.039Maddi Duran Varlıklar10 4.621.469 4.329.172Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.583.567 4.010.948Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 43.349 38.420Peşin Ödenmiş Giderler14 34.792 27.800Ertelenmiş Vergi Varlığı25 14.545 9.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.734.816 9.046.025TOPLAM VARLIKLAR19.103.237 15.173.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.050.105 1.031.688İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.050.105 1.031.688Banka Kredileri47.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.050.105 984.358Ticari Borçlar7.312.007 5.559.439İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 639.110 557.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.672.897 5.001.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar258.395 57.029Diğer Borçlar161 166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar161 166Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 77.514 18.193Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 375.213 425.281Kısa Vadeli Karşılıklar94.022 72.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 48.387 24.507Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 45.635 47.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 657.583 155.363ARA TOPLAM9.825.000 7.319.404TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.825.000 7.319.404UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.931.216 3.280.209İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 3.931.216 3.280.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.931.216 3.280.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 193.200 180.114Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 105.106 156.548TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.229.522 3.616.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.054.522 10.936.275ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.048.715 4.237.290Ödenmiş Sermaye17 607.200 607.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)926.332 981.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)926.332 981.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 785.683 785.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.556 -117.556Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)258.205 313.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.855 68.101Yabancı Para Çevrim Farkları91.855 68.101Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler519.142 431.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.776.364 924.368Net Dönem Karı veya Zararı1.127.822 1.224.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.048.715 4.237.290TOPLAM KAYNAKLAR19.103.237 15.173.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 26.626.115 19.270.728 14.028.499 10.245.446Satışların Maliyeti18 -21.884.018 -15.928.955 -11.454.040 -8.440.544TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.742.097 3.341.773 2.574.459 1.804.902BRÜT KAR (ZARAR)4.742.097 3.341.773 2.574.459 1.804.902Genel Yönetim Giderleri19 -396.669 -314.712 -188.060 -157.642Pazarlama Giderleri19 -2.677.427 -2.049.581 -1.383.941 -1.072.270Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 37.437 28.648 18.730 15.830Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.798 -8.755 -1.654 -5.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.700.640 997.373 1.019.534 585.808Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 27.014 44.323 14.067 24.051Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.331 -99 -1.116 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.725.323 1.041.597 1.032.485 609.859Finansman Gelirleri22 107.222 5.901 67.542 4.037Finansman Giderleri23 -382.623 -316.899 -204.322 -162.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.449.922 730.599 895.705 451.141Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-322.100 -168.303 -198.294 -104.229Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -374.847 -197.742 -216.392 -119.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 52.747 29.439 18.098 14.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.127.822 562.296 697.411 346.912DÖNEM KARI (ZARARI)1.127.822 562.296 697.411 346.912Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.127.822 562.296 697.411 346.912Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 26 1,86000000 0,94000000 1,15000000 0,58000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.551 0 -17.788 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-36.551 0 -17.788 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.754 19.754 12.776 6.426Yabancı Para Çevrim Farkları23.754 19.754 12.776 6.426DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.797 19.754 -5.012 6.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.115.025 582.050 692.399 353.338Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.115.025 582.050 692.399 353.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869839BIST