***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim
09.08.2021 18:42
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 12/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956275
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,19
|Açılış
|: 480,34
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|38.102.588
|% 9,99
|
|PENTA
|53,65
|69.195.625
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|UZERB
|35,20
|269.035
|% -7,37
|
|BASCM
|11,95
|249.545
|% -7,36
|
|QNBFL
|74,15
|212.158
|% -7,31
|
|DNISI
|12,37
|22.649.990
|% -5,93
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|TRILC
|15,08
|381.434.935
|% 4,43
|
|PGSUS
|71,70
|245.060.958
|% 3,17
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 7,96
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|95.015.376
|% 1,46
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|PEKGY
|0,96
|33.194.235
|% -1,03
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 7,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6400
|8,6416
|% 0,30
|
|Euro
|10,1680
|10,1766
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9444
|12,0043
|% 0,24
|
|Frank
|9,3689
|9,4253
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2982
|2,3097
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-34,92
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,20
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|-1,89
|
Seans Raporu
18:05
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