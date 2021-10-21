***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim
21.10.2021 17:51
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 08/11/2021
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971722
BIST
17:361.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:369,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,2515
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:3611,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,2904
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:36542,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 14,93
|Açılış
|: 542,71
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DOBUR
|37,34
|10.719.757
|% 9,82
|
|EDIP
|3,92
|51.496.878
|% 9,80
|
|FROTO
|193,80
|1.590.205.822
|% 9,62
|
|HLGYO
|2,62
|37.988.171
|% 9,62
|
|OLMK
|7,69
|9.307.124
|% 9,23
|
|FADE
|8,60
|321.118.399
|% -9,95
|
|ERSU
|4,58
|76.729.385
|% -9,66
|
|YEOTK
|60,05
|186.908.012
|% -9,43
|
|GARFA
|13,60
|4.645.766
|% -8,72
|
|MERIT
|26,76
|29.875.338
|% -8,61
|
|GARAN
|8,93
|3.732.022.088
|% -1,98
|
|FROTO
|193,80
|1.590.205.822
|% 9,62
|
|THYAO
|13,96
|1.324.646.913
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.206.649.123
|% 0,41
|
|SASA
|27,52
|1.102.962.345
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,47
|1.206.649.123
|% 0,41
|
|GARAN
|8,93
|3.732.022.088
|% -1,98
|
|EKGYO
|1,93
|703.173.280
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,22
|1.060.228.172
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,25
|729.347.489
|% -0,94
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4593
|9,4633
|% 2,73
|
|Euro
|11,0334
|11,0406
|% 2,70
|
|Sterlin
|13,0593
|13,1248
|% 2,87
|
|Frank
|10,2851
|10,3471
|% 3,03
|
|Riyal
|2,5199
|2,5325
|% 2,92
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-0,81
|
|Altın Gr.
|543
|543
|14,86
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,16
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|-1,11
|
Seans Raporu
17:36
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17:48TTRAK
Yüzde 4.08 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 350 adet işlem
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17:47NTHOL
Yüzde 5.05 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 730, 690 adet işlem
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 35 artarak (% 1.06 ) 1, 558
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17:46XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 23, 567.00 milyon TL de
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17:46MAKTK
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 325, 580 adet işlem