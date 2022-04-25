***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim
25.04.2022 15:05
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 9 Mayıs 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023463
BIST
15:202.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,99
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2014,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2015,8808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0408
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:20901,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -14,02
|Açılış
|: 901,65
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
901,43
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|10.193.908
|% 9,94
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|6.011.978
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,78
|3.480.534.489
|% 0,10
|
|GARAN
|14,97
|2.531.888.736
|% 5,50
|
|SISE
|17,94
|1.707.280.489
|% 0,62
|
|ASELS
|27,18
|1.337.467.946
|% 0,67
|
|AKBNK
|9,31
|1.285.332.072
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|999.638.841
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|665.299.154
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|475.156.041
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.194.601.290
|% 1,57
|
|GARAN
|14,97
|2.531.888.736
|% 5,50
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7652
|14,7721
|% 0,20
|
|Euro
|15,8694
|15,8808
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7581
|18,8522
|% -0,59
|
|Frank
|15,3906
|15,4834
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9243
|3,9440
|% 0,13
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-26,24
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,56
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.118
|-74,00
|
|Tam
|6.001
|6.150
|-72,94
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,28
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,64
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,29
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:36GARAN
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 179, 856 adet işlem
-
15:35NATEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
-
15:34SMRTG
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
-
15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem