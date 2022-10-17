***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim
17.10.2022 14:19
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 08/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072471
BIST
15:393.816
En Yüksek
|Değişim
|: 5,20%
|| 188,76
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:3918,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:3918,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1294
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1940
En Düşük
18,0503
15:39995,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,28
|Açılış
|: 995,25
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
995,85
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:39
|AZTEK
|20,46
|171.661.583
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.470.932.946
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.720.444
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.186.916
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,69
|50.897.285
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,69
|50.897.285
|% -6,39
|
|ESCOM
|25,94
|26.627.990
|% -4,98
|
|THYAO
|97,15
|6.910.613.407
|% 7,94
|
|PETKM
|14,40
|3.836.227.727
|% -1,30
|
|EKGYO
|4,41
|3.052.651.690
|% 4,50
|
|SISE
|30,92
|2.871.112.547
|% 5,67
|
|ASELS
|32,28
|2.867.758.385
|% 3,66
|
|EKGYO
|4,41
|3.052.651.690
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,39
|2.843.048.538
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.865.080.560
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|512.922.107
|% 8,72
|
|PETKM
|14,40
|3.836.227.727
|% -1,30
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5945
|% 0,14
|
|Euro
|18,1853
|18,1940
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,9660
|21,0711
|% 1,31
|
|Frank
|18,4992
|18,6106
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,10
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|22,05
|
|Altın Gr.
|994
|995
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.689
|6.791
|74,00
|
|Tam
|6.711
|6.769
|-21,00
|
|Yarım
|3.270
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,29
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|0,28
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:53KLRHO
Yüzde 9.01 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 333 adet işlem
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15:51COSMO
Yüzde 9.98 oranında artışla 73.25 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 595 adet işlem
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15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 173, 66 artarak (% 5.41 ) 3, 382
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15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, SMRTG, YKBNK, VKING, ERCB, GARAN, IPEKE, CMENT, YEOTK, MAKIM
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15:50
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