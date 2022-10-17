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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim

17.10.2022 14:19
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 08/11/2022
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072471


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 171.661.583 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.470.932.946 % 10,00  
ERCB 52,60 85.720.444 % 10,00  
PENTA 484,00 7.186.916 % 10,00  
COSMO 73,25 3.540.279 % 9,98  
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Dolar 18,5819 18,5945 % 0,14  
Euro 18,1853 18,1940 % 0,72  
Sterlin 20,9660 21,0711 % 1,31  
Frank 18,4992 18,6106 % 0,60  
Riyal 4,9318 4,9565 % 0,10  
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15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 22,05  
Altın Gr. 994 995 12,63  
Cumhuriyet 6.689 6.791 74,00  
Tam 6.711 6.769 -21,00  
Yarım 3.270 3.309 -11,00  
Çeyrek 1.638 1.654 -5,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,88 0,59  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 0,29  
B. Petrol 91,91 91,91 0,28  
Seans Raporu 15:39
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