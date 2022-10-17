***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2022 30/09/2022 08/11/2022Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072471BIST