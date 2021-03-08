***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.03.2021 23:27
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2021 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bu karara istinaden Şirket'in 2021 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır:
• Satış artışı %20-25
• FVAÖK marjı (*) %8,0 (+- 0,5)
• Yatırımlar 1.750 milyon TL
(*) 2021 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916420
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7756
En Düşük
7,7354
18:059,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2192
En Düşük
9,1598
18:05418,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 7,34
|Açılış
|: 418,06
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,80
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7623
|7,7681
|% 0,20
|
|Euro
|9,1892
|9,2192
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,6670
|10,7205
|% 2,59
|
|Frank
|8,2370
|8,2866
|% 2,22
|
|Riyal
|2,0563
|2,0667
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|2,98
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,77
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,00
|
|B. Petrol
|67,99
|67,99
|-1,37
|