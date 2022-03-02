***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
02.03.2022 22:01
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2022 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bu karara istinaden Şirket'in 2022 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır
• Satış Artışı %55 (+- 5)
• FVAÖK Marjı (*) %8,5 (+- 0,5)
• Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2
(*) 2022 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006677
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2104
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2312
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7545
En Düşük
15,4208
18:05872,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,88
|Açılış
|: 872,86
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1039
|14,1060
|% 1,51
|
|Euro
|15,6743
|15,7380
|% 1,49
|
|Sterlin
|18,8249
|18,9193
|% 2,00
|
|Frank
|15,2673
|15,3593
|% 1,33
|
|Riyal
|3,7499
|3,7687
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,46
|
|Altın Gr.
|873
|873
|4,17
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|7,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT