***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2022 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu karara istinaden Şirket'in 2022 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır• Satış Artışı %55 (+- 5)• FVAÖK Marjı (*) %8,5 (+- 0,5)• Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2(*) 2022 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006677BIST