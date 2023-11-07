***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlk olarak 13 Mart 2023 tarihinde kamuya duyurulan, Şirketin 2023 yılına ait beklentileri 2023 yılı ilk 9 aylık finansal gerçekleşmeler göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:Satış Artışı~80% (Önceki beklenti %75 ± 5)FVAÖK Marjı*%7,5 - %8,0 (Önceki beklenti %7,0 - %7,5)Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı%3,2 (Önceki beklenti %3,5)*FVAÖK Marjı IFRS-16 etkilerini içermektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215324BIST