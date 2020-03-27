***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 15:44
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi
2 - 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
6 - 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
10 - Pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
14 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 General Assembly Information Note 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2019 Invitation to Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 27 Mart 2020 tarihli kararı ile 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 5 Mayıs 2020 Salı günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır..
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832877
BIST