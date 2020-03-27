***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Tarihi 05.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi2 - 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması6 - 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi10 - Pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi11 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması14 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 General Assembly Information Note 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2019 Invitation to Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 27 Mart 2020 tarihli kararı ile 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 5 Mayıs 2020 Salı günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır..Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832877BIST