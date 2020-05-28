***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Tarihi 05.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi2 - 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması6 - 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi10 - Pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi11 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması14 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 1.224.877.000 TL ile sonuçlandırılan 2019 yılının karından,- Ortaklara ödenmiş sermayenin %50'sine, 2019 yılı karının %24,8'ine isabet eden brüt 303.600.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına,- 60.720.000 TL 'nin 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,- 27.324.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 0,5 TL) net 0,425 TL nakit kar payı ödenmesine ve nakit kar payının tek taksit halinde 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren dağıtılmasına,2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2020 tarih, 29833736-110.03.03-E.3176 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 26.03.2020 tarih, 50035491-431.02 sayılı onaylarına istinaden, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına daha etkin ve kolaylıkla katılımı sağlamak adına, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerin izin verdiği şekliyle Şirketimiz nezdinde elektronik yönetim kurulu düzenlemesinin uygulamaya konulması amacıyla Yönetim Kurulunun ana sözleşme değişikliği tavsiye kararı görüşülüp ana sözleşmenin tadil edilmesine,3. Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Micheal FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine,4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine5) 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin zorunlu rotasyon sebebiyle Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasınakarar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 05.05.2020 tarihinde yapılan 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektirAçıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847347BIST