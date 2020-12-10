***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.12.2020 18:20
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.12.2020
Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 07.08.2020-26.11.2020 tarihleri arasında geçerli olan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
4 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Extraordinary General Assembly Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Invitation To Extraordinary General Assembly Meeting and Agenda_.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 10 Aralık 2020 tarihli kararı ile Olağanüstü Genel Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtım tavsiye kararını görüşmek üzere 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.
SPK mevzuatı gereğince olağanüstü genel kurul daveti, gündem maddeleri, vekaletname ve olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte bulunmaktadır. Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892694
BIST