***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.12.2020Genel Kurul Tarihi 06.01.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 07.08.2020-26.11.2020 tarihleri arasında geçerli olan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,4 - Temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Extraordinary General Assembly Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Invitation To Extraordinary General Assembly Meeting and Agenda_.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 10 Aralık 2020 tarihli kararı ile Olağanüstü Genel Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtım tavsiye kararını görüşmek üzere 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.SPK mevzuatı gereğince olağanüstü genel kurul daveti, gündem maddeleri, vekaletname ve olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte bulunmaktadır. Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892694BIST