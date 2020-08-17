***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici vergi beyannamesi ekiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarGeçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemi gelir tablosu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869572BIST